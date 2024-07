Pro und Contra Warum Steuererleichterung für ausländische Fachkräfte in Deutschland richtig wäre

Werden Steuererleichterungen für zugewanderte Fachkräfte Deutschland als Arbeitsstandort attraktiver machen? Ja, das kann funktionieren. Der Fachkräftemangel nimmt immer weiter zu, gerade in Berufen, die systemrelevant sind. Die Babyboomer-Jahrgänge werden in ein paar Jahren in Rente gehen und das Problem somit massiv verschärfen. Hinzu kommt, dass viele Berufe für in Deutschland ausgebildete Menschen an Attraktivität verloren haben.