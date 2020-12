Kontra: Härtere Kontaktbeschränkungen an den Feiertagen? : Ein herber Schlag nach langen Corona-Monaten

Kanzleramtsminister Helge Braun hat zuletzt häufiger von seinem fiktiven „Onkel Karl“ gesprochen, um die Corona-Problematik auf den Punkt zu bringen. Neulich im Fernsehen wieder: Wenn es eine Regel gebe, die dazu führe, „dass Onkel Karl jetzt garantiert an Weihnachten nicht mit am Tisch sitzt“, dann würde das von den Menschen nicht verstanden.

Dass die Ferien vorgezogen werden, soll ja Bürgern ermöglichen, vor dem Fest Kontakte einzuschränken und in eine vorsorgliche Quarantäne zu gehen. Auch ist für Weihnachten und Silvester keine Partyfreigabe erteilt worden. Es besteht in den meisten Ländern die Kontaktbeschränkung, wonach maximal zehn Erwachsene sich treffen dürfen. Vor allem aber sind die Menschen sensibel genug, um zu begreifen, dass man trotz der Lockerung Vorsicht walten lassen muss. Speziell gegenüber älteren Familienmitgliedern. Von denen haben einige in den Corona-Monaten die vielleicht größte persönliche Last getragen, weil sie zum Alleinsein verdammt waren. An Weihnachten darf sich das nicht wiederholen. Wie so oft in der Pandemie gilt: Die Verantwortung jedes Einzelnen ist gefragt, die Regeln einzuhalten und auch im Familienkreis auf Abstand zu gehen. Damit weder Weihnachten noch Silvester zum Spreader-Event werden. Am 24. Dezember wird die Polizei bestimmt nicht vor der Tür stehen, um die Einhaltung zu überprüfen. An Silvester aber vielleicht schon.