Pro schnellere Einbürgerung Schnelleres Integrieren hilft – denn wir profitieren selbst von neuen Staatsangehörigen

Mit seinem Antrag auf Einbürgerung ist der Inder in der Berliner Bürokratie versunken. Jetzt packt der bestens integrierte und sehr gut bezahlte Computerexperte seine Koffer. Mit ihm werden seine ebenfalls berufstätige Frau und die zwei Kinder gehen. Klar, er berichtet das mit einem Akzent, aber in über acht Jahren hat er ein Deutsch gelernt, das viele gebürtige Deutsche nicht hinbekommen. Warum durfte der Familienvater, dessen Fachkompetenz wir hier so dringend brauchen, kein Deutscher werden?