Europawahl : Die Volksparteien stürzen unvermindert ab

Zu besichtigen war am Sonntag eine weitere Folge von „Der Absturz der deutschen Volksparteien“ – live und in Farbe. Die CDU befindet sich noch im ersten Drittel der Fallhöhe, die SPD ist deutlich weiter unten.

Beiden Parteien gelingt es nicht mehr, eine überzeugende Handschrift zu entwickeln und große Wählerstämme an sich zu binden. Die quälende Regierung der großen Koalition tut ihr Übriges. Beide Traditionsparteien stehen, wenn sie so weitermachen, über kurz oder lang vor einer sehr harten Landung. Nichts ist für ewig.

Bei der SPD ist es fast schon so weit. Die Europawahl war ein Desaster und der zweite Platz in Bremen ein Menetekel. So kann es nicht weitergehen. Aber wie sonst? Die SPD ist in besonderer Weise in die Zange geraten zwischen Regierungskompromissen und grüner Konkurrenz.