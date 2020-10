Verhandlungen mit der EU : Gefühlter Brexit oder: Johnsons riskantes Spiel

Es ist zwar nichts Neues, dass die britische Brexit-Elite ihr Land für so außergewöhnlich hält, dass sie überzeugt ist, niemanden zu brauchen, schon gar nicht Europa. Doch man könnte meinen, dass der mühsame und seit Jahren mit Dramen gefüllte EU-Austrittsprozess das Märchen von Großbritanniens Einzigartigkeit als solches entlarvt hätte.

Dem ist aber keineswegs so. Vergangenen Freitag schoss Premierminister Boris Johnson abermals mit einer Ansprache verbal in Richtung Brüssel – und schob nicht nur alle Schuld des bisherigen Scheiterns der Gespräche um ein künftiges Freihandelsabkommen auf die EU, sondern drohte außerdem, die Verhandlungen abzubrechen, sollte sich die Staatengemeinschaft nicht im Sinne Londons bewegen. Immerhin, am Mittwoch ruderte London zurück, die Verhandlungen gehen weiter.