Wahl der Parteispitze : Die SPD braucht noch etwas Zeit für sich selbst

Sicher, das Schaulaufen in der SPD um den Parteivorsitz ist langwierig. 23 Regionalkonferenzen, dann eine Mitgliederbefragung und am Ende noch die formelle Wahl der neuen SPD-Spitze durch den Bundesparteitag.

Monate gehen ins Land, die man für wichtigere Dinge nutzen könnte: Regieren zum Beispiel. Andererseits braucht die am Boden liegende SPD noch ein wenig mehr Zeit für sich selbst. Zeit für eine echte Richtungsentscheidung. Nichts anderes ist die Mitgliederbefragung zum neuen Parteivorsitz. Vermutlich käme man dafür auch mit der Hälfte der Regionalkonferenzen aus. Aber das ist nicht entscheidend. Wichtig ist vielmehr, dass die Partei zu sich selbst findet und ihre zukünftige Ausrichtung von unten her definiert. Man kann dieser über 150 Jahre alten Partei, die in ihrer Geschichte so viel für Deutschland geleistet hat, nur wünschen, dass sie damit Erfolg hat.