SPD nominiert Scholz : Ein Überraschungseffekt, der es nicht einfacher macht

Das ist zweifellos ein Paukenschlag in der politischen Betriebsruhe der Hauptstadt. Anders als bis eben noch selbst von der Parteispitze zeitlich avisiert, steht Olaf Scholz bereits als Kanzlerkandidat der SPD fest.

Geht es nach Parteichefin Saskia Esken, dann sollte die SPD nach der nächsten Bundestagswahl auch für den Fall in ein rot-rot-grünes Regierungsbündnis eintreten, dass man dort lediglich Juniorpartner wäre. So betrachtet hätten die Sozialdemokraten am Montag nur den Vizekanzlerkandidaten ausgerufen. Doch nicht nur dieser Umstand sollte Olaf Scholz Sorgen bereiten. Nach wie vor hat die Corona-Pandemie das Land fest im Griff. Und nach Lage der Dinge wird das noch über Monate so bleiben, denn ein Impfstoff für den Massengebrauch ist nicht in Sicht. Ausweislich einer aktuellen Forsa-Umfrage halten dann auch drei Viertel der Bundesbürger das Virus und seine Folgen für das wichtigste Thema überhaupt. Der Wahlkampf dürfe damit so ziemlich das Letzte sein, was diese Menschen derzeit umtreibt. Zumal bis zur Wahl noch mehr als zwölf Monate Zeit sind. Politisch eine Ewigkeit. Auch das macht das Geschäft für Scholz nicht einfacher. Bislang ziehen Union und SPD bei der Bekämpfung der Pandemie weitestgehend an einem Strang. Man stelle sich nur vor, Scholz würde als Vizekanzler auf einmal gegen die große Koalition wettern. Konfrontation statt Kooperation. Sofort hieße es, die Regierung zerlegt sich mitten in der Krise. Schwer vorstellbar, dass die SPD auf diese Weise Geländegewinne erzielen könnte.