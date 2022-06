Total digital : Mogelpackung schnelles Internet

Meinung Das Netz soll bald besser werden. Doch das ist leider ein dehnbarer Begriff.

In Deutschland haben künftig alle Einwohnerinnen und Einwohner Recht auf schnelles Internet. Das klingt hervorragend. Doch was nun im Bundesrat beschlossen wurde, ist alles andere als schnell. Bei dem Beschluss über die Internet-Mindestversorgung handelt es sich um nichts weiter als um Mangelverwaltung, ein Arme-Leute-Internet.

Die Verordnung besagt, dass künftig überall in Deutschland ein Download-Tempo von mindestens zehn Megabit pro Sekunde (Mbit/s) möglich sein muss. Im Upload sollen es 1,7 Mbit/s sein. Das reicht gerade, um an einer Videokonferenz mit geringer Bildqualität teilzunehmen. Sollte jedoch der Partner im Wohnzimmer parallel dazu Netflix schauen oder die Kinder an der Konsole daddeln, würden sämtliche Bildschirme im Haushalt einfrieren.