Krankenhausreform Auch die Zusammenarbeit mit französischen Kliniken muss im Saarland in den Fokus rücken

Es gibt auch im Saarland eng benachbarte Krankenhäuser, die die gleichen medizinischen Leistungen anbieten und sich dadurch gegenseitig Patienten abjagen. Ein Ziel der geplanten Krankenhausreform ist es, solche Doppelstrukturen abzubauen. Der saarländische Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) hat den Krankenhausträgern nahegelegt, in Gesprächen untereinander zu regeln, welche Klinik in Zukunft was anbieten wird.