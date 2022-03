Kommentar : Warum Anke Rehlinger gewonnen und Tobias Hans verloren hat

Meinung Die SPD kann nach 23 Jahren die Staatskanzlei zurückerobern und mit Anke Rehlinger die erste sozialdemokratische Ministerpräsidentin in der Geschichte des Saarlandes stellen. Der Sieg ist historisch und in seiner Dimension einmalig.

Hans, der erst in der laufenden Legislaturperiode als Nachfolger von Kramp-Karrenbauer in die Regierung kam, hatte zweifellos einen guten Start im neuen Amt und starke Auftritte noch in der ersten Corona-Welle. Danach agierte er aber zunehmend hektisch und sprunghaft. Der Schlingerkurs in der Corona-Politik und das Festhalten an seiner erkennbar überforderten Gesundheitsministerin Monika Bachmann und dem kaum teamfähigen Innenminister Klaus Bouillon sorgten bis weit in die CDU hinein für Unmut. Als Konsequenz musste er auch die unpopulären Corona-Maßnahmen meist selbst verkünden. Weil er die beiden Ressortchefs nicht austauschte, fehlte ihm auch der frische Wind aus dem Kabinett für den Wahlkampf. Das zum Ausgleich vorgestellte Kompetenzteam wurde zum Rohrkrepierer, weil eine Expertin noch am Tag der Vorstellung zurücktreten musste. Die Beamtin hatte sich ohne Maske auf einer Corona-Demo gegen die Maßnahmen der Landesregierung gezeigt. Der misslungene Start des CDU-Kompetenzteams ist beispielhaft: Es fehlte Hans nicht nur an einer erkennbaren Strategie, sondern auch am richtigen Gespür.