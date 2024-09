Saarland plant Einführung Waffenverbotszonen erfüllen ihren Zweck nur unter einer Bedingung

Alles, was hilft, die objektive und subjektive Sicherheitslage im Saarland zu verbessern, ohne die Freiheit unbescholtener Bürger zu beschneiden, ist willkommen. Die Freiheit von Messerträgern hingegen darf gerne eingeschränkt werden. Bis heute hat niemand überzeugend dargelegt, warum man die Freiheit haben sollte, in Innenstädten, wo sich viele Menschen tummeln, ein Messer zu tragen. Auch wenn Messerangriffe nur einen Bruchteil der Gewalttaten ausmachen, so erschüttern sie doch – vor allem, wenn sie im öffentlichen Raum verübt werden – das Vertrauen in das Schutzversprechen des Staates nachhaltig.