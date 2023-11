Entscheidung ein Präzedenzfall? Der Abriss des historischen Flugzeughangars lässt einem das Herz bluten

Einem an Geschichte interessierten Menschen – zumal an der Heimatgeschichte – kann da nur das Herz bluten: Mit dem alten Flugzeughangar des französischen Militärgouverneurs Gilbert Grandval, der in den Nachkriegsjahren in St. Arnual stand und dann kurioserweise seinen Weg in den Heusweiler Ortsteil Eiweiler gefunden hatte, ist auch ein greifbares Stück Saarland-Geschichte unwiederbringlich verschwunden. Und nicht nur Saarland-Geschichte: Es war wohl weltweit der letzte original erhaltene Hangar dieser Art.