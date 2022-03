Hilfstransporte, Gastfamilien und Solidarität : Ukraine-Flüchtlinge: OB Conradt sollte die Hilfsbereitschaft der Saarländer starkmachen – nicht kleinreden

Meinung Saarbrücken Stell‘ dir vor, am Sonntag wird vor dem Staatstheater gegen den Ukraine-Krieg demonstriert – und nur 180 gehen hin. Rathauschef Uwe Conradt (CDU) waren es jedenfalls nicht genug. Er möchte mehr Saarbrücker dabei sehen, hat er jetzt gesagt, mehr Saarbrücker, die den Geflüchteten aus der Ukraine Beistand leisten. Moralisch zumindest.

Dass sich die Menschen aus der Ukraine nach Rückhalt sehnen – bloß allzu verständlich. Trotzdem irritieren die Einlassungen des Oberbürgermeisters, der übrigens auch selbst richtig was tut, weil er eine ukrainische Familie aufgenommen hat. Doch fehlt es tatsächlich im Saarland, gerade auch in seiner Stadt, an entsprechenden Zeichen? Oder gar Taten?