Freilassung des regimekritischen Journalisten Golunow : Etappensieg für die Opposition in Russland

Wir kennen Präsident Wladimir Putin bislang nur als Sieger. Als unbestrittenen Liebling des russischen Wahlvolks, als namenlosen Feldherrn in der Ostukraine und gepriesenen Herrscher über die annektierte ukrainische Krim.

Nicht zuletzt auch als Bezwinger des mörderischen Konflikts in Syrien. Nicht zu vergessen, auch als „Wahl­assistenten“ weltweit von der EU bis zu den USA. Kurzum, Wladimir Putin besitzt ein Sieger-Gen. Zumindest will uns der Kreml dies weismachen.

Am meisten fürchten Putin und die Seinen eine Bewegung wie vor Jahren in der Ukraine auf dem Maidan in Kiew. Sie fegte die alten Machthaber davon. Ob allerdings Russlands Andersdenkende in der Lage sind, eine Alternative zu schaffen, sei dahingestellt. Es wird aber offener über andere Wege gesprochen, die Jüngeren lassen sich nicht mehr so leicht einschüchtern. Nicht zuletzt hat sich eine kritische Gemeinde zugeschaltet, die bisher der Straße fernblieb, im Netz aber präsent war. Die Opposition 2.0.