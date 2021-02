Leitartikel : Die Bundeskanzlerin zerstört Vertrauen

Das kennt man von Spitzenpolitikern, die ewig lange im Amt sind und die sich selbst vermutlich nicht mehr vorstellen können, ohne ihre Funktion zu sein. Auch wenn sie anderes beteuern. Der Glaube an die eigene Vollkommenheit wird größer und größer.

Angela Merkel hat das Land einigermaßen gut durch die Pandemie geführt, ebenso durch andere Krisen in ihrer bald 16 Jahre andauernden Amtszeit. Doch nun drängt sich der Eindruck auf, dass Merkel ihren Realitätssinn hinter den dicken Mauern des Kanzleramtes verloren hat. Wie einst Helmut Kohl. Es sei bei den Impf-Bestellungen „im Großen und Ganzen nichts schiefgelaufen“, so die Regierungschefin im Interview; eigene Fehler hatte sie schon wenige Wochen zuvor vor den Hauptstadtjournalisten nicht sehen wollen. Dass Merkel sich bei den Corona-Impfungen freilich zu sehr auf andere, sprich auf die EU, verlassen hat, ist inzwischen aktenkundig. Das Nachsehen haben nun die, deren Schutz gegen Corona keine zeitliche Verzögerung erlaubt – Alte, Kranke, medizinisches Personal. Es geht zu langsam voran mit den Impfungen.

Den Finger muss man in die Wunde legen. Gewiss, mit Maß und Mitte. Impfstoffherstellung und die Beschaffung ist kein Einkauf bei Amazon. Das Problem ist allerdings, dass Merkels verschwurbelte Einschätzung, vor allem ihre mangelnde Selbstkritik Vertrauen zerstört und nicht befördert. Die Bürger sind doch nicht blöd, jeder weiß um die massiven Impfpannen, die es anderswo in der Form eben nicht gibt. Merkels Ausweichen ist zudem für die politische Entwicklung des Landes gefährlich, denn es stärkt jene, die wie die AfD die ganze Corona-Krisenpolitik in Bausch und Bogen verdammen. Das kann die Kanzlerin nicht wollen. Auch wenn sie bei der Bundestagswahl nicht mehr antritt. Vielleicht muss es ihr nur mal jemand sagen.