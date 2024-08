Kampf gegen die Bequemlichkeit Neue Regeln für Patienten in den Bereitschaftsdienstpraxen sind längst überfällig

Über 25 Prozent der Patienten, die in den Abend- und Nachtstunden, an Wochenenden und an Feiertagen in eine Bereitschaftsdienstpraxis kommen, müssen gar nicht dringend behandelt werden. Sie haben leichten Schnupfen oder verspüren schon seit Wochen ein Ziehen im Rücken. Viele dieser Patienten kommen aus Bequemlichkeit.