Nach Terror in Paris, Nizza, Dresden und Wien : Europa muss Islamismus ins Visier nehmen

Rechtsextremisten missbrauchen die Terroranschläge, um Islamismus und Islam gleichzusetzen. Frei nach dem Motto: Alles Gewalttäter, alle raus. Die politische Linke wiederum zeigt sich absichtsvoll blind auf jenem Auge, mit dem man die islamistische Bedrohung und ihre Herkunft sehen müsste.

Das andere ist die ideologische Auseinandersetzung mit dem Islamismus. Fakt ist, dass fanatische Islamisten im Namen des Islam morden, ihn also für ihre menschenverachtende Ideologie missbrauchen. Die Vertreter der Muslime haben sich davon immer sehr klar distanziert. Fakt ist aber auch, dass es eine Grauzone zwischen Islamismus und Islam gibt. Nämlich überall dort, wo europäisch gekleidete Frauen und Mädchen als Schlampen bezeichnet werden, Christen als Ungläubige, Homosexuelle als Abschaum und Juden als Feinde. Wo Ehrenmorde klammheimlich toleriert werden, Zwangshochzeiten oder die Scharia ebenso. Und wo das Zeigen von Mohammed-Karikaturen als todeswürdig gilt. Nicht alle Täter lernen so etwas beim IS. So etwas wird auch in einigen Moscheen in Deutschland gepredigt, auf Schulhöfen und in Shisha-Bars weitergetragen.