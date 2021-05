Pro : Volles Augenmerk bis zur Bundestagswahl notwendig

In normalen Zeiten würde man wohl sagen, die paar Wochen bis zur Bundestagswahl, was soll‘s. Aber die Zeiten sind wegen Corona leider nicht normal. Und ob bei einem Rücktritt der Verteidigungsministerin oder des Außenministers ein Kabinettskollege beauftragt worden wäre, mach den Job mal mit, muss bezweifelt werden.

Die Entscheidung der SPD-Parteiführung, das Amt nach dem Rücktritt von Franziska Giffey nicht nachzubesetzen, ist in mehrfacher Hinsicht ein schwerer Fehler. Die Genossen zeigen damit ungewollt, wie dünn ihr Personalangebot ist – und dass sie wenig Zutrauen in die Fähigkeiten ihrer eigenen Leute haben. Insbesondere in die sozialdemokratischen Familienpolitiker.