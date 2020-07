Pandemie : Deutschland hat Corona derzeit komplett im Griff

Steigende Infektionszahlen? Zweite Corona-Welle? Eine erneute Verschärfung der Maßnahmen? Davon kann zumindest in Deutschland derzeit keine Rede sein. Das Land hat die Pandemie komplett im Griff. Diese These wird durch die Ereignisse der vergangenen Wochen im Kreis Gütersloh nicht etwa widerlegt, sondern bestätigt.

Denn diese zeigen: Sobald es einen lokalen Ausbruch gibt – wie etwa beim Fleischproduzenten Tönnies –, ist man jederzeit in der Lage, vor Ort zu reagieren und dort Maßnahmen zu ergreifen. Inzwischen ist die Zahl der Neuinfizierten im Kreis Gütersloh wieder unter die kritische Marke von 50 pro 100 000 Einwohner gesunken – ohne dass sich das Virus von dort aus in nennenswertem Umfang über die gesamte Republik verbreitet hat.

Und so lässt sich nach dem Ende des Lockdowns im Kreis Gütersloh folgendes Zwischenfazit ziehen: Die Lockerungspolitik der vergangenen Wochen und Monate hat sich als richtig erwiesen. Dass Schulen wieder geöffnet haben, dass Restaurant-Besuche auch in größeren Gruppen wieder möglich sind, dass selbst Kontaktsport wieder erlaubt ist: All das führte nicht zu einem flächendeckenden Anstieg der Fallzahlen. Die besonders eifrigen Mahner wie der SPD-Politiker und Epidemiologe Karl Lauterbach, die bei jedem Öffnungsschritt die zweite Welle prophezeit haben, lagen mit dieser Sorge also falsch. Während Lockerungsbefürworter – wie der zuletzt immer wieder für sein Krisenmanagement hart kritisierte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet – die Lage besser eingeschätzt haben.