Pro Kleben fürs Klima Darf man sich fürs Klima auf die Straße kleben? Ja, denn stiller Protest bringt Nullkommanichts

Ich gehöre ja längst zur älteren Generation. Zu jener, die früher am Startbahn-West-Areal oder in Wackersdorf für ihren Protest von Polizei-Wasserwerfern gründlich abgeduscht wurde. Dagegen kommen mir heutige Klimaaktivisten, die erst am Asphalt pappen und dann (oft jedenfalls) fast fürsorglich von Polizisten entklebt und weggetragen werden, eher wie die netten Nachbarskinder vor. Will meinen: Wer in solchen Aktionen schon Staatsgefährdung wähnt, vergisst wohl, dass in der alten Bundesrepublik weitaus radikaler demonstriert wurde.