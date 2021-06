Leitartikel : Die Chancen und Grenzen der mobilen Arbeit

Die Inzidenzen sinken, die Temperaturen steigen, und zahlreiche pandemiebedingte Einschränken wurden bereits gelockert. Gelegentlich kommt es dabei allerdings auch zu merkwürdigen Debatten. Von der FDP war am Dienstag die Forderung nach einem raschen Ende der geltenden Homeoffice-Pflicht zu hören, weil es ja nicht sein könne, dass „Biergarten geht, Büro aber nicht“.

So griffig die Formulierung ist, so wenig hat das eine mit dem anderen zu tun. Über die Öffnung von Lokalitäten wird regional entschieden. Die Regelung zur Heimarbeit gilt bundesweit und läuft nach geltender Rechtslage ohnehin zum Monatsende aus. Also viel Lärm um nichts? Nicht ganz. Denn natürlich ließe sich die Vorgabe auch über den Juni hinaus verlängern. Das Kriterium dafür sollte allerdings die Corona-Lage sein und kein ideologisch motiviertes Kalkül.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD macht sich schon seit Jahren für ein Recht auf Homeoffice stark – und ist damit beim Koalitionspartner stets abgeblitzt. Corona hat diesen Gegensatz nun teilweise aufgeweicht: Die politischen Dämme brachen, als klar war, dass beispielsweise auch Großraumbüros zu potenziellen Virenschleudern zählen. Seit Jahresbeginn müssen Arbeitgeber deshalb überall dort Homeoffice anbieten, wo es möglich ist. Ein paar Monate später wurden auch die Arbeitnehmer gesetzlich in die Pflicht genommen, das Angebot möglichst anzunehmen. Beide Maßnahmen verstehen sich wohlgemerkt als Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. Und nicht als Beitrag zur Durchsetzung von SPD-Forderungen. Es besteht kein Grund, die Regelung auch ohne Corona beizubehalten.

Die Verfechter des gegenteiligen Standpunkts argumentieren nun allerdings, dass die Wirtschaft dann wieder in ihren alten Trott verfalle und die Beschäftigten zur Anwesenheit im Unternehmen zwinge. Tatsächlich waren vor der Krise lediglich vier Prozent der Beschäftigten von daheim aus tätig. Jetzt sind es fast ein Viertel, unter den Angestellten sogar rund 30 Prozent. Diese Entwicklung lässt sich kaum mehr zurückdrehen. Denn Corona ist gewissermaßen zum Labortest für die Chancen und Grenzen der mobilen Arbeit geworden. Unternehmen, die sich immer dagegen gesträubt hatten, sind auf den Geschmack gekommen – oder eben nicht. Beschäftigte, die damit keine Erfahrung hatten, genauso.

In welchem Umfang sie die Möglichkeit nun weiter nutzen wollen, muss nach dem Ende der Pandemie beiden Seiten überlassen bleiben. Jedenfalls so lange es kein klares Recht auf Homeoffice gibt, wie es die SPD dauerhaft einführen möchte. Doch darüber entscheidet der Wahlkampf, nicht Corona. Klar ist ohnehin, dass Homeoffice nur in Teilen der Arbeitswelt praktikabel ist. Eine Pflegerin im Altenheim kann ihren Job genauswenig wenig von zuhause aus erledigen wie ein Bauarbeiter oder Kfz-Mechatroniker.