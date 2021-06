Leitartikel : Zwischen Heuchelei und Aufrichtigkeit im Wahlkampf

In Sachsen-Anhalt wird an diesem Sonntag gewählt. Vielleicht erklärt das am besten die jüngste, bizarre Benzinpreis-Debatte, die führende Koalitionspolitiker in Berlin angezettelt haben. SPD-Kanzlerkandidat Scholz erweckte in der Bild-Zeitung den Eindruck, er sei gegen weitere Spritpreiserhöhungen, Verkehrsminister Andreas Scheuer wandte sich sogar offen dagegen.

Von Birgit Marschall

Dabei hatten Union und SPD mit den Grünen und der FDP vor gar nicht langer Zeit einen überparteilichen Konsens im Bundesrat zur Einführung des CO 2 -Preises 2021 und dessen schrittweise Anhebung erzielt. Die Folge davon werden unweigerlich höhere Benzin- und Heizölpreise in den kommenden Jahren sein. Die Grünen liegen also richtig, wenn sie Scholz und Scheuer Heuchelei vorwerfen.

Union und SPD wiederum zielen auf die Grünen, die ihnen bereits viele Wähler abgeluchst haben, zumindest in den Umfragen. Kanzlerkandidatin Baerbock hatte ehrlich ausgesprochen, was den Bürgern dräut, sollte sie das Grünen-Konzept für mehr und schnelleren Klimaschutz als Kanzlerin in die Tat umsetzen dürfen: Dann würde der CO 2 -Preis nicht erst 2026 auf 60 Euro pro Tonne steigen, sondern bereits 2023. Rechnerisch ergäbe sich daraus im Jahr 2023 ein um 16 Cent höherer Benzinpreis als 2020. Union und SPD wollen Baerbock nun für diese Aufrichtigkeit bestrafen. Ob sie damit durchkommen, wird entscheidend von der Qualität der Kommunikationsarbeit der Parteien im Wahlkampf abhängen: Gewinnen die Parteien, die den Bürgern den meisten reinen Wein einschenken? Oder gewinnen eher die, die sie belügen und Schmerzhaftes verschweigen?

Fest steht: Der Klimaschutz wird in den kommenden Jahren deutlich verschärft werden müssen, um die Erderwärmung noch so zu begrenzen, dass die Lebensbedingungen auf dem Planeten auch für künftige Generationen noch erträglich sind. Dafür sind wirksame Maßnahmen notwendig, die teuer werden und den Bürgern viel abverlangen. Der Verbrauch fossiler Brennstoffe wird noch deutlich teurer werden müssen. Klimaexperten halten CO 2 -Preise von 25 oder auch 60 Euro pro Tonne für viel zu niedrig, um ausreichend nachhaltige und kollektive Verhaltensänderungen im Verkehr und beim Wohnen auszulösen. Eher werde der Preis auf 100 bis 200 Euro steigen müssen.