Bundestagswahl 2021 : Laschets „Zukunftsteam" ist eine Verzweiflungstat

Meinung Armin Laschets Team kommt viel zu spät. Der Kanzlerkandidat der Union muss sich selbst retten. In zwei weiteren TV-Triellen hat er dazu Gelegenheit. Dafür braucht er ein starkes Drehbuch und eine klare Message.

Von Tim Braune

Die Zahl Acht hat für Christen magische Bedeutung. Acht Menschen überlebten in der Arche Noah die Sintflut. Am Tag nach dem Sabbat, dem achten Tag der Woche, stand Jesus von den Toten auf. Die Bergpredigt umfasst acht Seligpreisungen. Ist das achtköpfige Team, das Armin Laschet vorgestellt hat, also ein gutes Omen?

Einen festen, unerschütterlichen Glauben an den Sieg braucht der Unionskanzlerkandidat dringender denn je. Selbstzweifel muss er verdrängen. Nach der Flut bei Laschet kann ein Cum-ex-Himmel über Olaf Scholz hereinbrechen. Sehr wahrscheinlich ist das nicht.

Laschet und der Union bleiben nur 23 Tage, um den Trend zur SPD zu drehen. Können ihm die vier Frauen und vier Männer aus seinem „Zukunftsteam“ dabei helfen? Es sind spannende Persönlichkeiten dabei. Friedrich Merz polarisiert enorm. Der Sauerländer kann konservative Wähler mobilisieren, ebenso bringt er als Feindbild rot-grüne Anhänger in Scharen an die Wahlurnen. Aber genau das fehlte im Laschet-Wahlkampf. Reibung, Klartext, Positionen. Nebenbei bindet Laschet so jene CDU-Hälfte ein, die beim Parteitag für Merz und nicht für ihn stimmte. Millionen Merkel-Wählerinnen wollen angesprochen werden. CSU-Digitalexpertin Dorothee Bär, die taffe Kieler Bildungsministerin Karin Prien, die niedersächsische CDU-Erststimmenkönigin Silvia Breher, die sächsische Brot-und-Butter-Kommunalpolitikerin Barbara Klepsch sollen das tun. Bei den Männern sind es Energie-Experte Andreas Jung, der „Kelly Family“-Manager Joe Chialo, der alerte Terrorexperte Peter Neumann. Die Truppe weckt Neugier. Laschet hat diese Karte jedoch viel zu spät gespielt. Vor ein paar Monaten hätten die Teammitglieder ausschwärmen und sukzessive ein positives Image ihres Chefs aufbauen und sagen können, warum Laschet ein guter Kanzler wäre. Jetzt wirkt das Zukunftsteam wie eine per 112 herbeigerufene Stroke Unit, die den Unionskollaps verhindern soll.

Der CDU-Chef fürchtete eigenen Autoritätsverlust und Reibereien zwischen denen, die im Team und draußen sind. Bis auf Merz ist völlig unklar, wer aus dem neuen Team Chancen auf ein Regierungsamt hätte. Wo waren Jens Spahn, Ralph Brinkhaus, Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitagmorgen?