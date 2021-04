Leitartikel : Der deutsch-chinesische Sonderweg endet hier

Regierungskonsultationen sind quasi familiäre Treffen der Kabinette zweier Länder und zeugen von großer gegenseitiger Wertschätzung. Deutschland unterhält sie außer mit einigen europäischen Staaten und wichtigen Demokratien wie Israel oder Brasilien regelmäßig nur mit zwei Diktaturen: Russland und China.

Die Begegnungen mit Moskau fädelte noch Gerhard Schröder ein, doch endeten sie mit der Annexion der Krim. Die deutsch-chinesischen Begegnungen, deren sechste gestern virtuell stattfand, waren Angela Merkels Idee. Dass Ende dieser Treffen ist ebenfalls absehbar. Nicht, dass man es sich wünschen würde; je mehr geredet wird, desto besser. Aber es kann der Frömmste in Frieden nicht leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.

In China gibt es nicht einmal den Schein von Demokratie. Gegenüber den Uiguren und den Tibetern findet ein kultureller Genozid statt, der von massiven Menschenrechtsverletzungen begleitet wird. Das ist keine „innere Angelegenheit“ Chinas, wie Peking es gerne sähe. Der ominöse „Rechtsstaatsdialog“, der nun schon seit 20 Jahren geführt wird, ist eine Farce, denn es wird nicht besser, sondern immer schlimmer. Hinzu kommt Chinas neue, äußerst aggressive Außenpolitik: Die Unterdrückung der Demokraten in Hongkong, die Bedrohung Taiwans und die widerrechtlichen Besitzansprüche im südchinesischen Meer gehören dazu. Auch die Militärdiktatur in Myanmar wird von Peking gedeckt.