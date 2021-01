Leitartikel : Kein Zampano und kein Fähnlein im Winde

Schwer fällt die Wahl. Es gibt keinen klaren Favoriten. Die Umfragen unter CDU-Anhängern zeigen, wie ratlos auch die Basis ist. Deshalb sollten sich die 1001 Delegierten des Online-Parteitages vor ihrer Stimmabgabe am Sonnabend die Frage stellen, was sie eigentlich für eine CDU wollen Und danach erst, wer dafür der Beste ist.

Außerdem hat es der nächste Kanzler, sofern ihn die Union stellt, entweder mit den Grünen als Koalitionspartner oder mit einem Dreierbündnis zu tun. Er muss wahrscheinlich noch schmerzlichere Kompromisse machen als Angela Merkel. Klar ist da die Verführung groß, die Partei ruhig zu stellen, und wahrscheinlich wird der kommende Regierungschef irgendwann nach dem Vorsitz greifen. So wie es bisher immer war. Umso mehr sollte die Partei versuchen, sich so lange wie möglich unabhängig zu halten. Um Druck machen zu können, schon bei kommenden Koalitionsverhandlungen. Und um die eigene Identität in so einem Bündnis bewahren zu können.