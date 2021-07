Leitartikel : Länder dürfen sich keinen schlanken Fuß machen

Die epochale Corona-Krise wird den Bund am Ende wohl mehr als 500 Milliarden Euro gekostet haben. Auch die Kommunen hat er im Krisenjahr 2020 großzügig entlastet: Gewerbesteuerausfälle in Milliardenhöhe wurden ausgeglichen, kommunale Unternehmen konnten ebenso wie die privaten Firmen die November- und Dezemberhilfe beantragen.

Jede neue Koalition wird den Kommunen finanziell unter die Arme greifen müssen, zumal sie einen Investitionsstau von rund 150 Milliarden Euro vor sich her schieben und dabei dringend nötige Zukunftsinvestitionen etwa in den Klimaschutz der Städte noch gar nicht berücksichtigt sind. 60 Prozent aller öffentlichen Investitionen sind kommunale Ausgaben.

Es darf allerdings nicht sein, dass sich die für die Kommunen zuständigen Bundesländer hier – wie so häufig in der Vergangenheit – wieder einen schlanken Fuß machen. Nicht die Länder, sondern der Bund hatte die Kommunen in den vergangenen Jahren massiv entlastet. So übernahm er Bund die Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger, stockte ÖPNV-Programme auf, überwies Milliarden für den Ausbau der Ganztagsbetreuung in Kitas und schuf Investitionsfonds für klamme Kommunen.

Den Ländern hat der Bund zudem in den vergangenen Jahren erhebliche Anteile am gemeinsamen Steuerkuchen abgegeben, etwa bei der Umsatzsteuer. Im Ergebnis stehen die Länder heute bei der Steuerschätzung besser da als der Bund, ihr Defizit fällt in Summe deutlich geringer als der Minusbetrag im Bundeshaushalt. Der Bund hat seine Möglichkeiten weitgehend ausgereizt, wenn von 2023 an die Schuldenbremse ernsthaft wieder eingehalten werden soll. Die nächste Regierungskoalition in Berlin muss also gegenüber den Ländern auch mal harte Kante zeigen, wenn es um Hilfe für die Kommunen geht.