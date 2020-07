Leitartikel : Die Lehren aus dem Skandal um Wirecard

Geld verschwindet bekanntlich nicht – es ist nur in anderen Händen. Die Milliarden, die bei Wirecard fehlen, dürften inzwischen gut verteilt sein: Auf Aktionäre, die rechtzeitig ausgestiegen sind, und auf Manager, die sich auf der Flucht befinden.

Trotzdem ist das Gemeinwesen Bundesrepublik Deutschland betroffen. Denn der Ruf deutscher Unternehmen hat erneut schwer gelitten, zum zweiten Mal nach den Abgasbetrügereien von VW und Co. Das ist keine Petitesse. Deutschlands wichtigstes Verkaufsargument auf den internationalen Märkten ist: Seriöse Qualität. Man bekommt Reelles für sein Geld. Und nun stattdessen: Luftbuchungen. Gelitten haben zwei Instanzen, die dieses Qualitätsmerkmal garantieren sollen: Die Wirtschaftsprüfer zum einen. Es stellt sich heraus, dass sie so eng mit ihren Prüflingen verbandelt waren, dass von einer echten Kontrolle keine Rede mehr sein konnte. Finanzminister Olaf Scholz hat nun auf diesem Feld Reformen in die Wege geleitet, auch bei der eigenen Finanzaufsicht des Bundes. Das System lernt also offenbar aus seinen Fehlern. Das ist wenigstens eine gute Nachricht.