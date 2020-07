Streit um Frauenquote : Parität in Parlamenten braucht Willen, kein Gesetz

Ulrich Brenner Foto: SZ/Robby Lorenz

Die CDU ringt mit der Quote. Und Rita Süssmuth will mehr Frauen in Parlamenten durch Gesetz erzwingen. Aber das müssen die Wählerinnen schon selbst übernehmen.

Eine Kanzlerin macht noch keine Gleichberechtigung der Geschlechter. Schon in Angela Merkels Ministerriege sind die Männer in der Mehrzahl. Und im Parlament könnten sie mit über 68 Prozent die Verfassung umschreiben. Das sollten die Wähler ändern. Aber kein Gesetz sollte sie dazu nötigen.

Die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) sieht das anders. Sie will die paritätische Repräsentation von Frauen in Parlamenten schon mit der kommenden Wahlrechtsreform erzwingen. Vorbild wären Brandenburg und Thüringen. Dort haben Linke, SPD und Grüne in die Wahlgesetze geschrieben, dass Parteien auf ihren Listen streng abwechselnd Männer und Frauen platzieren müssen – sonst werden diese nicht zugelassen. Ob das verfassungsgemäß ist, müssen Gerichte klären. Die Tücke zeigt sich aber im Detail: So lässt Brandenburg reine Frauen- oder Männerlisten für den (fragwürdigen) Fall zu, dass eine Partei ein Geschlecht ganz ausschließt. Für Parteien mit sehr wenigen Angehörigen eines Geschlechts gilt die Parität aber rigoros. Für Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen, gibt es gar keine Quote.

Man möchte sich nicht vorstellen, wie die Gesetze aussehen, wenn künftig auch andere Gruppen vom Gesetz geschützt werden. Grund dafür gäbe es ja. Dass Bundestag und Landtage die Bevölkerung nicht angemessen abbilden, ist offensichtlich. „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ So steht es im Grundgesetz. Diesem Anspruch tragen die Parlamente nicht Rechnung. Und Menschen unter 18 Jahren fehlen ganz. Dafür ist die Beamtenschaft notorisch überrepräsentiert.

Parlamente waren aber noch nie soziologisch repräsentativ. Wer das beklagt, kann auf das Konzept der Demarchie verweisen, das weniger exotisch ist, als es klingt. Dabei werden die Volksvertreter (wie bei einer seriösen Umfrage) per Zufall ausgelost. In Irland hat ein so bestimmtes Gremium die Verfassungsänderung vorbereitet. Aber unser Parlamentarismus funktioniert anders. Der Bundestag ist auch kein Ständeparlament. Der Staat gibt die Zusammensetzung des Parlaments nicht vor. Das Wahlrecht kennt keine Gruppen.