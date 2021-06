Leitartikel : Warum die Politik sich um die Kinder kümmern muss

Früher haben sich Eltern untereinander über Schulprobleme, Freizeitstress, Schwimmkurse und andere Hobbies unterhalten. Meistens jedenfalls. Doch wenn man im Sommer 2021 auf andere Eltern trifft, gibt es meist nur die eine Frage: Lässt du dein Kind impfen – oder nicht?

Nach allem, was wir bisher wissen, entwickeln Kinder und Jugendliche im Allgemeinen weniger schwere Formen von Covid-19 als ältere Menschen. Doch auch sie können sich anstecken, das Virus weitergeben und erkranken. Auch bei ihnen sind schwere Verläufe möglich. In Großbritannien breitet sich das Coronavirus derzeit unter Schülerinnen und Schülern mit großem Tempo aus.

Soll man also seitens der Politik auf die Eltern Druck ausüben, die Kinder impfen zu lassen? Nein. Aber sich zurückzulehnen und mit dem Zeigefinger auf die überforderten Eltern zu zeigen, hilft auch nicht. Die Politik darf das Thema Kinder und Schulen nicht erneut am unteren Ende der Agenda belassen. Sommer, Sonne, Ferien – Inzidenzen nahe 5. All das gab es vergangenen Sommer auch schon. Das böse Erwachen kam dann im Herbst. Dass Minister die Schüler erneut vorsichtig auf Wechselunterricht einstellen, ist nicht nur politisch unklug, es ist schlicht unverschämt.

Wenn bis dahin nicht in jedem Klassenraum ein Luftfilter ist, was haben wir dann eigentlich gelernt? Wo sind die Hygienekonzepte? Auch der Stiko würde es gut anstehen, regelmäßig über den Stand der Dinge zu informieren. Es braucht dringend eine neue Risikoabwägung. Und Informationen – über den Stand von wissenschaftlichen Untersuchungen, die Erfahrungen in anderen Ländern etwa. Die Jugend kam in der Pandemie zu kurz. Viel zu kurz. Egal, ob in der ersten, zweiten oder dritten Welle. Sollte es eine vierte geben – Kinder und Jugendliche dürfen nicht erneut die Verlierer sein.