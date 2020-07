Leitartikel : Trump fehlt das Verständnis für die Machtbalance

Die Reaktion des Nato-Generalsekretärs ist ein Witz. Wie Jens Stoltenberg aus dem Abzug von rund 6400 US-Soldaten aus Europa ein Zeichen für das „fortgesetzte Engagement der Vereinigten Staaten für die Nato“ herauslesen kann, erschließt sich nicht.

Dabei reagieren die Europäer ja längst, haben auch die Botschaft, ihre Sicherheit selbst in die Hand zu nehmen, verstanden. Unter der Flagge der EU wird fleißig an einer neuen europäischen Verteidigungsgemeinschaft namens Pesco gebaut. Was ursprünglich wie eine Einkaufsgenossenschaft zum preiswerten Erwerb von Militärgerät und Ausstattung daher kam, entwickelt sich langsam zu einem auch strategischen Gebilde. Die beteiligten Staaten hatten gedacht, diese Bemühungen würden Gnade in den Augen der Vereinigten Staaten finden, weil sie ja zu höheren Anstrengungen der Wehrhaftigkeit beitragen. Das ist nie der Fall gewesen, gerade weil Trump nicht die militärischen Fähigkeiten interessieren, sondern die Entlastung Amerikas von kostspieligen internationalen Verpflichtungen. Es ist eine Seite des Protektionismus à la „America first“, den der US-Präsident konsequent in allen Bereichen durchsetzen will.