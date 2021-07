Leitartikel : Ein Solidarbeitrag, den die Ungeimpften leisten müssen

Kommentarkopf, Foto: Birgit Marschall Foto: Birgit Marschall

Die Bundesregierung sollte nicht die Fehler des vergangenen Sommers wiederholen. Im Frühsommer 2020 waren die Infektionsraten vor den Sommerferien drastisch gesunken, der Kampf gegen das Virus schien schon gewonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Marschall

Es begann ein kleines Sommermärchen, die Leute gingen wieder aus, sie reisten unbekümmert in den Urlaub. Auch in der Politik rückte das Thema in den Hintergrund, niemand wollte den Bürgern die Ferien vermiesen.

Anfang August vor einem Jahr, als die Sommerferien zu Ende gingen, schwante zuerst der Kanzlerin, wie trügerisch die Corona-Lage gewesen war. Die Infektionszahlen schnellten wieder in die Höhe, die zweite Welle war nicht mehr aufzuhalten. Eilig verschärfte die Regierung Anfang August 2020 noch schnell die Testpflichten für Einreisende, doch da war es längst zu spät. Die Reiserückkehrer trugen zur Beschleunigung der Infektionsraten bei, der zweite Lockdown, der viele Monate andauern sollte, war nicht mehr zu vermeiden.

Nun haben wir in wenigen Tagen wieder Anfang August – und wieder schafft es die Bundesregierung nicht, die Gefahr der frisch eingeschleppten Corona-Viren durch Hunderttausende Reiserückkehrer rechtzeitig zu bannen. Schon der Gesundheitsminister reagierte vor zwei Wochen recht spät, als er zum ersten Mal über eine allgemeine Testpflicht für alle Urlauber ohne vollständige Impfung und ohne Genesungsnachweis nachdachte. Immerhin kam er als Erster darauf. Doch dann passierte erst einmal – nichts.

Spahn holte sich zwischenzeitlich Innenminister Horst Seehofer zur Verstärkung. Doch auch gemeinsam entwickelten die Minister bislang nicht die erforderliche Durchsetzungsenergie. Eine Regierungssprecherin durfte am Mittwoch wegen „interner Abstimmungen“ nicht sagen, wann die geplante Testpflicht eingeführt wird. Selbst ob sie überhaupt kommt, war noch nicht ganz klar. In den nördlichen Bundesländern gehen die Schulferien bereits kommende Woche zu Ende, in bevölkerungsreichen Ländern wie Nordrhein-Westfalen bereits Mitte August. Die Testpflicht später als zum 1. August zu verhängen ist also, wie CSU-Chef Markus Söder mit Recht anmerkte, geradezu „ein Witz“.