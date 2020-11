Leitartikel : Nichts ist unmöglich bis zum Auszug aus dem Weißen Haus

Donald Trump hat seinen früheren Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigt. Der erste Reflex könnte bei dieser Nachricht so sein: Man sieht hier einen scheidenden Präsidenten, der rücksichtslos für seine kriminellen Freunde sorgt.

Was für eine Missachtung des Rechtsstaates! Doch dieser Vorgang verdient eine etwas differenziertere Betrachtung. Grundsätzlich ist festzustellen: Alle Präsidenten der jüngeren Vergangenheit, darunter auch George W. Bush, Barack Obama und Bill Clinton, haben von ihrem Begnadigungsrecht in Fällen Gebrauch gemacht, was dann teilweise heftige Kritik provozierte. Clinton etwa erteilte dem Finanzbetrüger Marc Rich die Absolution, nachdem dessen Frau mehr als eine Million Dollar an die Demokraten gespendet hatte. 100 000 Dollar gingen dabei an die Senatskampagne Hillary Clintons, eine größere Summe zudem an eine Clinton-Stiftung. So etwas nennt man schlicht und einfach Bestechung.