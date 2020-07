Leitartikel : Nicht nur der Hahn ist im Sinkflug

Meinung Die Nachricht mag für viele überraschend gekommen sein: Der irische Billigflieger Ryanair will seine Basis auf dem Hunsrück-Flughafen Hahn aufgeben. Grund sind angeblich festgefahrene Verhandlungen mit den Gewerkschaften, die nicht bereit seien, die von Ryanair geforderten Lohnkürzungen zu akzeptieren.

Die unter ihrem für publikumswirksame Auftritte bekannten Chef Michael O’Leary groß gewordene Airline hat auf dem ehemaligen amerikanischen Stützpunkt schon vor längerer Zeit den Rückzug eingeläutet. Die Zahl der dort stationierten Maschinen wurde schon in der Vergangenheit reduziert, die Zahl der Ryanair-Flüge und -Passagiere auf dem Hahn sinkt von Jahr zu Jahr. Am Mittwoch hoben gerade einmal vier Ryanair-Flieger vom Hunsrück ab; zu Hochzeiten waren es Dutzende am Tag.

Ob die Ryanair-Konkurrenz, eine Start- und Landeerlaubnis rund um die Uhr oder eine noch stärkere Konzentration auf das Cargogeschäft den Hahn am Ende retten können, ist fraglich. Die Wettbewerbssituation auf dem Luftverkehrsmarkt ist groß, und es gibt in einem relativ kleinen Radius zu viele Flugplätze, die sich untereinander Konkurrenz machen. Hinzu kommt, dass Corona das Reisen nicht nur derzeit stark ausgebremst hat, sondern auf absehbare Zeit weiter einschränken dürfte. Hinzu kommt, dass in breiten Schichten der Bevölkerung das ökologische Bewusstsein wächst und das „Komm-wir-fliegen-schnell-mal-nach-Egalwo“ längst nicht mehr so schick ist wie vor ein paar Jahren.