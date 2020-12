Leitartikel : Die neue Verunsicherung im Wettlauf mit dem Virus

Stefan Vetter Foto: SZ/Robby Lorenz

Verliert der Mensch den Wettlauf mit dem Virus? Anlass für neue Verunsicherung bietet die zuerst in Großbritannien registrierte Corona-Mutation allemal. Dabei sollte jetzt eigentlich langsam die Zuversicht überwiegen.

Von Stefan Vetter

Jetzt, da einige Staaten bereits mit dem Impfen begonnen haben und es in Deutschland schon in Kürze damit losgehen kann. Die europäische Arzneimittelbehörde hat am Montag dafür erwartungsgemäß grünes Licht gegeben.

Das Knall auf Fall verhängte Verbot von Flügen aus Großbritannien nach Deutschland fühlt sich gleichwohl wie ein gewaltiger Rückschlag im Kampf gegen die Pandemie an. Ausgerechnet Großbritannien. Was der Brexit nicht an Alltags-Einschränkungen mit sich bringt, scheint nun Corona zu besorgen. Andererseits: Was hätte die Bundesregierung sonst tun sollen, als den Luftverkehr mit der Insel zu stoppen, wie es schon andere nationale Regierungen vor ihr taten? Auch um den Preis maximal überrumpelter Flugpassagiere. Die öffentliche Empörung wäre programmiert, würde Berlin die beunruhigenden Nachrichten von der Insel nicht mit Gegenmaßnahmen beantworten.

Über die tatsächliche Beschaffenheit der neuen Virus-Variante samt ihrer Wirkung ist damit allerdings noch nichts gesagt. Dass Viren mutieren können, gilt in der Fachwelt als Binsenweisheit. Aber macht es das für den Menschen deshalb gleich gefährlicher? Das ist im aktuellen Fall eine noch ungeklärte Frage. Offen ist bis dato auch, ob die zugelassenen Impfstoffe im Einsatz gegen die neue Variante genauso zuverlässig sein werden wie gegen das ursprüngliche Virus. Im Augenblick spricht zumindest nichts dagegen. Und selbst die explosionsartig gestiegenen Infektionszahlen im Süden Englands müssen nicht unbedingt ihre Ursache in der Mutation haben. Die Virus-Variante könnte auch im Zuge dieser Entwicklung entstanden sein.

Bei näherer Betrachtung ist die Faktenlage also noch vergleichsweise dünn, sind Gewissheiten noch ziemlich rar. So gesehen macht es die Sache auch nicht besser oder schlechter, wenn in Deutschland der erste Mutations-Fall registriert wird. Spätestens seit der vergangenen Woche ist die Situation hier zu Lande ohnehin schon dramatisch genug. Allein in den letzten sieben Tagen gab es rund 4300 Corona-Tote – also durchschnittlich mehr als 600 in 24 Stunden. Auf 100 000 Einwohner kommen bundesweit aktuell fast 200 Neuansteckungen binnen einer Woche. Das politische Ziel, die Inzidenz wieder auf 50 zu drücken und so die Infektionslage wieder beherrschbar zu machen, ist damit noch weiter in die Ferne gerückt.