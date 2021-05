Leitartikel : Hass und Hetze muss endlich Einhalt geboten werden

Obwohl endlich ein Tatverdächtiger festgenommen worden ist, bleibt der Fall um die rechtsextremistischen Drohbriefe mysteriös. Viele Fragen sind nicht geklärt. Vor allem hinsichtlich einer weiterhin möglichen Verbindung zur hessischen Polizei, auch wenn der Verdächtige selbst kein Beamter ist.

Sollte sich wiederum herausstellen, dass es tatsächlich keine Beziehung in die Behörden hinein gegeben hat, muss dringend geklärt werden, warum jahrelang akribisch in diese Richtung ermittelt wurde, warum man so lange auf der falschen Fährte geblieben ist und der Täter deshalb weiter Angst und Schrecken unter seinen Adressaten verbreiten konnte. Das ist deshalb wichtig, weil die Sicherheitsbehörden schon mehrfach in der Vergangenheit Irrwege verfolgt haben mit noch verheerenderen Konsequenzen. Stichwort Mordserie des NSU.