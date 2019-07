Leitartikel: Die Koalition und der Klimaschutz : Die Zeit zum Umdenken drängt

Woche für Woche wird die Bundesregierung lautstark an ihre politischen Defizite für einen wirksamen Klimaschutz erinnert. Der Druck kommt von der Straße, wo jeden Freitag tausende Schüler ihrem Ärger darüber Luft machen.

Es ist aber nicht nur die jüngere Generation, die das Thema verstärkt auf die Tagesordnung gesetzt hat. Es ist der Klimawandel selbst. Man muss kein Experte sein und auch kein grünes Parteimitglied, um zu erkennen, dass es angesichts mega-trockener Sommer, verheerender Unwetter und schmelzender Polkappen nicht einfach so weiter gehen kann. In der seriösen Wissenschaft ist unstrittig, dass der deutliche Anstieg des klimaschädlichen Treibhausgases C0 2 in der Atmosphäre zu einem großen Teil mit der Industrialisierung zu tun hat. Und die ist bekanntlich menschengemacht. Also müssen sich Menschen Gedanken machen, wie man die absehbar verheerende Entwicklung in den Griff bekommen kann.

In der Praxis ist so ein Plan jedoch heikel. Erinnert sei nur an den berüchtigten Fünf-Mark-Beschluss der Grünen fürs Benzin, mit dem die Partei politisch einst fast untergangen wäre. Über eine soziale Flankierung des ökologischen Umbruchs hatte man sich vor zwei Jahrzehnten noch keine Gedanken gemacht. Das ist jetzt erfreulicherweise anders. Die Konzepte, die Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD am Freitag präsentierte, setzen auf eine „Klimaprämie“ sowie eine Verbilligung der Stromsteuer, um den geplanten Anstieg der Steuerbelastung bei Benzin, Diesel, Heizöl und Gas sozial abzufedern. Auch wenn der Teufel hier noch in einer Fülle ungeklärter Details steckt (wird die Prämie auf Hartz IV angerechnet? Was ist mit der energieintensiven Wirtschaft?), so ist das Bonusprinzip grundsätzlich sinnvoll. Nur dadurch kann auch eine gesellschaftliche Akzeptanz entstehen. So hat sich Svenja Schulze einmal mehr als klimapolitischer Antreiber in der großen Koalition empfohlen.