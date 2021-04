Kostenpflichtiger Inhalt: Leitartikel : Nur Geschädigte auf dem Schlachtfeld der Union

Eine epische Schlacht ist zu Ende gegangen. Der Sieger hat verloren, vor allem an Reputation. Und der Verlierer ist nicht besiegt. „I‘ll be back“ sagt Arnold Schwarzenegger in „Terminator“. Armin Laschet hat schon Friedrich Merz im Nacken, auch er ein Terminator, der sich gerade ein Bundestagsmandat und damit eine gute Schussposition gesichert hat.