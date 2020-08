Leitartikel : Ein Reuiger unter vielen Klimasündern

Es lässt ja hoffen, wenn nur ein Reuiger unter den Sündern ist. Peter Altmaiers Erkenntnis, dass man im Klimaschutz „Fehler gemacht und zu spät gehandelt“ habe, lässt aufhorchen. Und empört gleichzeitig.

Derzeit steuert die Erde eher auf eine Erhitzung um fünf Grad als um drei Grad zu. Einige Kipp-Punkte sind in Bewegung geraten: Die Gletscher und das Grönlandeis schmelzen, die Permafrostböden tauen auf. Das 1,5-Grad-Ziel von Paris ist kaum noch erreichbar. Zumal es politisch mehr Rückschritt als Fortschritt gibt. Die USA sind aus dem Klimaabkommen ausgestiegen, Brasilien holzt Urwald ab ohne Gnade, Russland und Saudi-Arabien forcieren die Ölförderung und China und Indien nehmen zahlreiche neue Kohlekraftwerke in Betrieb.

Corona hat einen Vorgeschmack darauf gegeben, was eine Welt-Krise ist. Es gab massive und schnelle Gegenmaßnahmen, denn das Virus duldete keinen Aufschub. Die Klimakrise hingegen kommt schleichend, über Jahrzehnte. Deswegen nehmen viele sie nicht wahr – oder wollen sie nicht wahrhaben. Die Verdrängung ist enorm. Es gibt weit mehr Klimaleugner als „Covidioten“. Aber man muss jetzt in dieses schwere Schwungrad greifen, wenn man noch etwas bewirken will. So wie man das Corona-Virus gleich zu Beginn, in Wuhan, entschlossen hätte eindämmen müssen.