Leitartikel : Der Zusammenhalt der EU wird zur Bewährungsprobe

Detlef Drewes Foto: SZ/Lorenz, Robby

Die Europäische Union steckt in der schwersten Krise ihres Bestehens. Wer fair über das erste Amtsjahr Ursula von der Leyens an der Spitze der EU-Kommission urteilen will, muss ihr das zugutehalten. Niemand hätte den hektischen Rückfall in voreuropäische Zeiten verhindern können.

Auch keiner ihrer so sehr verehrten Vorgänger wäre in der Lage gewesen, die Erosion des Bewusstseins um die Chancen gemeinschaftlichen Handelns zu stoppen. Die Hilflosigkeit der Staaten schlug sich in einem bitteren und sogar üblen Rückfall in protektionistische Verhaltensweisen nieder. Dagegen erschienen die Mahnungen aus Brüssel, die Krise gemeinsam zu lösen, wie Sonntagspredigten. Aber es ist ihr eben auch gelungen, die Staats- und Regierungschefs wieder an einen Tisch zu holen. Das europäische Kurzarbeitergeld war ihre Idee. Es wurde ein Wendepunkt, dem weitere starke Signale wie etwa die Beschaffung von vielversprechenden Impfstoffen oder die Vorschläge zur Gesundheitsunion folgten. Wenn es so etwas wie einen großen Erfolg gibt, dann besteht der allerdings darin, das Projekt des Green Deals nicht nur über die Pandemie hinaus zu retten, sondern die Klimaneutralität 2050 als Fahrplan für den Aufbau nach der Corona-Krise zu verankern. Seit diesem Tag hatte die Union eine Richtung, die in vielen Details umstritten sein mag, aber trotzdem in der Aussichtslosigkeit zu einem Ziel wurde.