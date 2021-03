Leitartikel : Die Versäumisse führen jetzt in die nächste Kapitulation

Die Versäumisse führen jetzt in die nächste Kapitulation

Auch vor dieser Schaltkonferenz Angela Merkels mit den Ministerpräsidenten kursierten wieder weitreichende Vorschläge aus dem Kanzleramt, die prompt für viel Unmut sorgten. Stichwort nächtliche Ausgangssperre, Stichwort harte Beschränkungen zu Ostern.

Beim Impfen hinkt Deutschland aufgrund einiger Versäumnisse weiter hinterher; erst ab Ende April dürfte die Impfwende beginnen, wenn endlich mehr Serum vorhanden sein wird. Unabhängig davon fehlt es nach wie vor an Flexibilität im System, damit endlich mehr Menschen die Spritze bekommen können. Der zweite Weg aus der Krise ist das Testen. Auch diesbezüglich gilt: Gute Beispiele wie in Rostock oder Tübingen werden von Bund und Ländern nicht zur Vorgabe erhoben und unterstützt, sondern lediglich als „Modellprojekte“ deklariert – und damit degradiert. Dabei zeigt sich gerade kommunal, wie es gehen kann, Lockerungen vorzunehmen und das Pandemiegeschehen trotzdem zu beherrschen. Zu guter Letzt: Die Urlaubsregelungen für die Ferien sind unverständlich – auch, weil Bund und Länder gleichzeitig dazu aufrufen, auf Reisen lieber ganz zu verzichten. Und wer jetzt über die deutschen Mallorca-Touristen schimpft, übersieht, dass die Bundesregierung selbst den Startschuss gegeben hat, indem sie die Reisewarnung für die Insel aufhob.

Es ist doch offensichtlich, dass die von Corona müden Bürger sich Stück für Stück ihre Freiheiten zurückholen, und sei es nur durch den Spaziergang in der Sonne. Die Innenstädte sind gut gefüllt, viele halten sich an die Vorgaben von Maske und Abstand, die Hygienekonzepte funktionieren weitgehend. Auch wenn sie Umstände machen. Der Politik fällt es deshalb immer schwerer, die Menschen von ihrem rigiden Vorgehen zu überzeugen. Für Angela Merkel gilt das allemal. Zu Beginn erlebte man noch eine Kanzlerin, die die Lage erklärte und eindringlich dafür warb, mitzuziehen. Und heute? Merkel wirkt zermürbt angesichts einer Krise, die sie nicht in den Griff bekommt. Sicher, ihre Macht ist im Föderalismus begrenzt, für das Wirrwarr bei vielen Regeln sind zuallererst die Länder verantwortlich. Doch auch ihre Ministerriege hat alles andere als überzeugt im Kampf gegen die Pandemie. Von der Politik, von den Bund-Länder-Runden erwarten die Menschen nicht mehr viel Gutes. Sondern nur noch vom Impfen.