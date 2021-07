Leitartikel : Die Pläne bedeuten eine Neuorientierung des Lebens

Dieser Fahrplan in Europas grüne Zukunft ist ehrgeizig, keine Frage. Da werden knappe Fristen und enge Spielräume gesetzt. Die Europäische Kommission hat ein umfassendes Zahlenwerk vorgelegt. Beeindruckend bleibt es nicht.

Zu viele Positionen sind wackelig oder stehen noch gar nicht fest. In weiten Teilen beschränkt sich die Behörde wieder einmal auf straffe Vorgaben, was richtig ist, weil man lange genug auf die Eigeninitiative der Wirtschaft gehofft hat. Aber die Kommission bleibt zu kleinteilig, um dem Einfallsreichtum der Unternehmen und der Kreativität der Forscher und Ingenieure Spielraum zu lassen. Die Kritiker der Kommission haben recht, wenn sie sagen, zu wenig über die Auswirkungen der Transformation in eine klimaneutrale Zukunft für den Arbeitsmarkt zu sagen. Schon jetzt müssen Arbeitnehmer beispielsweise in der Autoindustrie erleben, dass ihre Jobs wegfallen, weil für die Herstellung von Elektro-Antrieben weniger Leute gebraucht werden. Die grüne Wende Europas wird weitere Arbeitsplätze kosten. Die Frage, welche Konsequenzen dies für die Arbeits- und Beschäftigungsstruktur hat, ist keine Nebensächlichkeit. Diese Situation wird noch dadurch verschärft, dass die Betriebe hohe Investitionen benötigen, um künftig klimaneutral produzieren zu können und damit gegenüber der Konkurrenz auf dem Weltmarkt Nachteile haben. Das weiß man in Brüssel, hat dazu auch mit der Ausgleichssteuer ein neues Instrument erfunden, von dem aber bisher noch niemand weiß, ob es die Welthandelsorganisation akzeptiert. Was ist, wenn nicht? Dann stehen Europas Unternehmen im Regen, obwohl sie zwar grün produzieren, aber gegen die Billigkonkurrenz aus anderen Teilen der Welt hoffnungslos ins Hintertreffen geraten sind. Denn die Hoffnung, dass Europas Aufbruch global Kreise zieht und alle Industrie- und Schwellenstaaten die gleichen Vorgaben übernehmen, erscheint zumindest derzeit illusionär.