Leitartikel : Die Europäische Union muss endlich Stärke zeigen

Sofagate“ ist keine Kleinigkeit, sondern ein Eklat. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wurden hohe Repräsentanten der EU bei (Staats-)Besuchen öffentlich brüskiert. Und dieses Mal hat mit der Person des EU-Ratspräsidenten sogar einer der höchsten Repräsentanten der Gemeinschaft nichts dagegen getan.

Charles Michel stand, wie vor wenigen Wochen Josep Borrell als Außenbeauftragter in Moskau, wie ein begossener Pudel daneben, während die Gastgeber ihre Missachtung der Union durchziehen konnten. Deutlicher kann man das schwindende Gewicht der EU nicht dokumentieren. In Moskau und nun in Ankara demonstrierten die dortigen Staatsspitzen, für wie schwach sie die Emissäre aus Brüssel halten. Das ist vor allem im Fall der Türkei völlig unverständlich, denn das Land ist auf die Partnerschaft mit der Union angewiesen. Das Angebot, das von der Leyen und Michel im Gepäck hatten, entsprach ganz dem, was sich die Menschen am Bosporus so sehr erhoffen: eine enge Anbindung an die Gemeinschaft. Doch die stellt Bedingungen in Sachen Demokratie, Rechtsstaat, Menschenrechte. Und sie wird von einer Frau an der Spitze der Kommission vertreten. Das schien Erdogan Grund genug zu sein, um nach der Kündigung der Charta der Frauenrechte einen weiteren Beweis dafür zu liefern, wie weit sein Land von einer modernen Demokratie entfernt ist.