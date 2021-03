Leitartikel : Deutschland zerfällt im Kampf gegen die Pandemie

Am Dienstagmorgen hat sich etwas verändert in Deutschland. Als klar wurde, wie chaotisch die Spitzen von Bund und Ländern zu ihren Ergebnissen gekommen waren und welche Auswirkungen das auf die kommenden Tage und Wochen haben würde, verloren viele Menschen das Vertrauen in die Regierungschefs.

Von Jan Drebes

Es war der Anfang vom Ende der Solidarität und des Verständnisses für die Corona-Maßnahmen in Deutschland.

Nur einen Tag später kassierte die Kanzlerin die zurecht heftig kritisierten Beschlüsse zur sogenannten Osterruhe, entschuldigte sich und schaltete kurz danach wieder auf Angriff. Sie forderte ein gemeinsames Agieren von Bund, Ländern, Kommunen, Unternehmen und jedem einzelnen Bürger ein, um die dritte Welle zu brechen. Am liebsten, so musste man ihre Worte deuten, würde die Kanzlerin zurückkehren zu einem harten Lockdown. Doch es ist zu spät dafür, die Bereitschaft in der Bevölkerung ist gesunken, manche Länder machen das nicht mit. Und als dann nur kurze Zeit später die ersten Ministerpräsidenten klarstellten, dass sie trotz landesweit hoher Inzidenzwerte die Notbremse nicht flächendeckend ziehen wollen, gibt es auch kein Vorbild der Politik mehr, zu Verabredungen zu stehen.

Am Ende dieser Chaos-Woche bleibt daher die bittere Erkenntnis, dass der gemeinschaftliche Kampf gegen die Pandemie erheblichen Schaden genommen hat. Das Land zerfällt in mahnende Stimmen aus den Intensivstationen und der Wissenschaft, die ohne entsprechende Gegenmaßnahmen bald 100 000 Neuinfektionen für möglich halten – pro Tag. Auf der anderen Seite stehen einige Ministerpräsidenten, die in ihren Ländern Modellprojekte nach Ostern ins Auge fassen, öffnen und lockern wollen, wenn nur genug getestet wird. Doch diese Ankündigung setzt der Infektionswelle eine andere Welle entgegen, die jetzt durchs Land schwappt: die des Neids. Denn wenn beispielsweise das Saarland öffnet, wollen es andere Regionen mit derzeit noch niedriger Inzidenz ebenfalls. Menschen in umliegenden Landkreisen könnten sich aufgefordert fühlen, in die Modellstädte zu fahren, um endlich wieder ein Stück Normalität erleben zu können. Und die Gefahr, die Pandemie anzuheizen und Mutationen noch stärker zu verbreiten, steigt ins Unermessliche.