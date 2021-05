Leitartikel : Der gemeinsame Gegner macht die EU stark

Dieser Gipfel war ein Testfall für die Geschlossenheit der EU. Ohne die tatkräftige Mithilfe des belarussischen Diktators Alexander Lukaschenko und mutmaßlich auch des russischen Präsidenten Wladimir Putin hätte es um den Zusammenhalt der Europäer vermutlich nicht so gut ausgesehen.

Dennoch nutzte die Gemeinschaft das scharfe Signal an Minsk, um ihr gewachsenes Selbstbewusstsein zu demonstrieren. Die Union sehnt sich nach einem Neustart. Immer noch sitzt der Stachel des Brexit tief. Inzwischen aber kann die EU auf eine gut laufende Impfkampagne verweisen, die Hoffnung auf ein Ende der Beschränkungen macht. Der Weg dorthin ist die Klimaneutralität, für die am Dienstag die ersten Pflöcke eingeschlagen wurden, ohne jedoch bereits bindende Entscheidungen treffen zu müssen. Mit der Rückkehr der Reisefreiheit und einem Sommer an den (eigenen) Stränden können die Regierungen auf Erleichterung und neuen Lebensmut der Menschen setzen. Um es bildhaft auszudrücken: Das Klima ist gut, weil man darauf hoffen kann und will, dass der Neustart fulminant wird.

Doch die Geschlossenheit, die es auf diesem Gipfel gab, bleibt brüchig, weil der EU eine belastende Zerreißprobe bevorsteht. In den Schubladen der EU-Kommission reifen gerade konkrete Vorschläge für die Maßnahmen, mit denen das ehrgeizige Klimaschutz-Ziel 2030 erreicht werden soll. Was da vorbereitet wird, ist nichts weniger als ein gewaltiger Preisschub in Bereichen, die die Verbraucher stark berühren: Heizen und Autofahren. Die Einbeziehung der Gebäude und des Verkehrs in den Emissionshandel wirkt sich wie ein Preistreiber aus. Deutlicher als je zuvor werden die Menschen spüren, dass sie es sind, die den Klimaschutz schultern sollen. Für viele Mitgliedstaaten eine unhaltbare, ja sogar höchst unsoziale Vorstellung, die sie durch eine andere Lastenteilung zu umgehen versuchen. Das aber heißt: Wohlhabende Staaten wie Deutschland will man dazu animieren, solidarisch größere Belastungen zu tragen, damit andere weniger tun müssen. Es ist die Gretchenfrage der europäischen Klimapolitik, die zu erheblichen Verwerfungen führen dürfte – vor allem, wenn einige nun nach Solidarität rufen, die sie an anderer Stelle stets vermissen ließen. Europa steht vor äußerst schwierigen Entscheidungen.