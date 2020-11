Leitartikel : Der Druck aus der eigenen Partei hat Früchte getragen

Der Faktor Vernunft dürfte es nicht gewesen sein, der Donald Trump nun bewogen hat, den Machtübergang in den USA nicht mehr vollständig zu blockieren. Vielmehr haben wohl der zunehmende Druck der eigenen Partei und die dämmernde Erkenntnis Früchte getragen, den Realitäten nicht mehr länger ausweichen zu können.

Dem Präsidenten gehen also die Argumente aus, die ihn dazu bewegen könnten, weiter massiv Widerstand zu leisten. Der wichtige Bundesstaat Michigan hat nun den Sieg Bidens zertifiziert, andere dürften in Kürze folgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass nun der „Secret Service“ am Tag der Amtsübergabe einen Zeter und Mordio schreienden Trump aus dem Weißen Haus tragen muss, bewegt sich deshalb gegen null. Denn wirklichen Rückhalt für einen solchen dramatischen Akt, der ein geschichtliches Novum wäre, hätte Trump in der Partei nicht. Jene, die zuletzt noch zu ihm gehalten und die Wahlergebnisse mit kuriosen Argumenten angezweifelt hatten, fürchteten vor allem eines: Dass sie für Trump nach dessen Ausscheiden aus dem Amt zur Zielscheibe seines Zorns werden. Denn eines darf weiter nicht unterschätzt werden: Die große Mehrheit der Trump-Wähler liebt weiter ihren „Helden“, glaubt fest der Propaganda aus dem Weißen Haus und ist sich sicher, dass die Demokraten mit unlauteren Mitteln gearbeitet haben. Das zeigt, wie sehr der Glaube an seit langem bewährte demokratische Vorgänge Schaden genommen hat.