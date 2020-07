Leitartikel : Das Fahrrad kann viel mehr, als die meisten denken

Exakt 203 Jahre nach Erfindung des Laufrads durch Karl Drais erlebt das Fahrrad in Deutschland plötzlich einen Boom. Die Corona-Pandemie macht es möglich. In den Städten war es während des Lockdowns eine Alternative zu engen Bussen und Bahnen und auf dem Land eine der wenigen Möglichkeiten, noch Sport zu treiben.

Die Nachfrage ist so groß, dass es schon Wartezeiten beim Neukauf gibt; in den Werkstätten sowieso, seit viele ihre alte Chaise wieder flott machen wollen.

Das Fahrrad kann nicht alle Autofahrten ersetzen, aber sehr viel mehr, als die meisten denken. In Holland und Dänemark wird es fast drei Mal so häufig genutzt. 25 Prozent Verkehrswegeanteil statt elf, das wäre ein realistisches Ziel auch für Deutschland. Das Rad ist als Alltagsgefährt auf Strecken bis zehn Kilometer tauglich und konkurrenzfähig, und zwar für fast alle Altersgruppen und dank des E-Bikes auch in hügeliger Umgebung. Es ist lärm- und abgasfrei, gesundheitsfördernd und vergleichsweise billig. Es eignet sich für den Weg zur Arbeit ebenso wie für den Einkauf und die Freizeit.

Das Fahrrad braucht Platz und gute Bedingungen, um eine wirkliche Alternative werden zu können. Das Ei kommt hier klar vor dem Huhn. Erst wenn die Politik die Voraussetzungen schafft, werden viele Menschen umsteigen. Und vielleicht wird aus etwas Kleinem dann plötzlich doch etwas Großes. Ist das eine Politik zu Lasten des Autos? Wer einmal umgestiegen ist, wird das nicht so empfinden, sondern die neue Freiheit genießen. Das Wetter, die Gerüche, alles. Er wird gar nicht zurückwollen in die Blechkiste. Er wird sich so bewegen wollen wie die vielen Menschen in Amsterdam, Kopenhagen, Münster oder Freiburg, die schon rad-mobil waren, als man Corona nur als Biersorte kannte.