Leitartikel : Auch in der Union wedelt der Schwanz nicht mit dem Hund

Nero soll Rom mitten in der Zeit seiner Regentschaft niedergebrannt haben. Markus Söder ist dabei, das mit der Union schon vorher zu machen. Was denkt sich der CSU-Chef eigentlich, wie er jetzt noch Kanzler-Kandidat der Union werden kann, ohne maximalen Schaden zu verursachen?

Das Votum der CDU-Führungsgremien für Armin Laschet am Montag war eindeutig. Daran gibt es nichts zu deuteln: Keiner aus der Spitze sprach sich für Markus Söder aus. Der setzt nun auf einen Aufstand der Basis gegen die Führung der Schwesterpartei. Zuerst in der gemeinsamen Fraktion. Dort, so sein Kalkül, sitzen genug Abgeordnete, die Angst um ihre Mandate haben und jenem folgen, der aktuell die besseren Umfragewerte hat. Schon die mächtige Landesgruppe Nordrhein-Westfalen hat mit ihrem Votum für Laschet am Montag jedoch gezeigt, dass diese Rechnung etwas sehr simpel gestrickt ist. Umfragen sind vergänglich. In der entscheidenden Fraktionssitzung am Dienstag gab es zwar verteilte Ansichten. Aber keinen Aufstand.