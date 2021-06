Leitartikel : Arbeiten bis zum Umfallen ist keine Option

Der Mensch ist kein Stück Statistik. Das müssen all die Rentenexperten noch lernen, ob sie nun vom Wissenschaftlichen Beirat des Wirtschaftsministers kommen oder gleich vom Arbeitgeberverband. Ihre Antworten funktionieren im wirklichen Leben nicht, sie erzeugen nur Wut.

Ob als Rente mit 70 oder in der aktuell etwas vorsichtigeren Variante als Rente mit 68. Arbeiten bis zum Umfallen, das ist keine Option. 45 und noch mehr Berufsjahre halten nur die Wenigsten aus. Eigentlich nur die, die ihren Job beständig als anregend erleben. Wirtschafsgutachter zum Beispiel. Und die dabei gesund bleiben. Aber das kann kein Maßstab für alle sein. Viele sind ausgebrannt, nicht nur auf dem Bau. Auch im Büro. Einzig die Idee, das Renteneintrittsalter auf freiwilliger Basis flexibler zu gestalten, ist wirklich erwägenswert. Wer länger arbeiten will, muss das können und davon auch Vorteile haben.

Lobbyisten und wirtschaftsnahe Wissenschaftler sehen immer die Lebensarbeitszeit der Arbeitnehmer als entscheidende Variable, um ihr Rechenproblem zu lösen. Es gibt aber noch viele andere Stellschrauben. So wird zum Beispiel immer mehr Geld mit Kapitalanlagen und Mieteinkünften verdient. Diese Einkommensquellen tragen bisher nichts zur Stabilisierung der Sozialversicherung bei. Oder: Die Kosten der Beamtenpensionen explodieren. Würde dieser Personenkreis (auch Staatssekretäre) endlich in die Rentenversicherung integriert, könnte der Staat viel Geld sparen. Und mit beiden Maßnahmen Mittel bekommen, um das Rentenniveau auch in künftigen Zeiten zu stützen. Auch eine höhere Erbschaftssteuer auf sehr große Vermögen könnte helfen.