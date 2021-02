Kontra : Die Angriffe gegen die Kanzlerin sind maßlos

Angela Merkel hole die Menschen mit ihren Äußerungen nicht mehr ab, sagt FDP-Chef Christian Lindner, und da ist was dran. Der Lockdown quält, doch die Impferei geht kaum voran. Und die Terminvergabe ist – das liegt allerdings nicht in der Verantwortung der Kanzlerin – in einigen Ländern schlecht organisiert.

Aber was sollte die Regierungschefin anders sagen als ein „hier stehe ich, ich kann nicht anders“. In ihren Worten: „Im Großen und Ganzen ist nichts schiefgelaufen.“ Die Bundesregierung stellt die Impfstoffe nicht her, und egal, wie viel sie bei den Firmen auf dem Papier hätte bestellen können, jetzt wären die Ampullen nicht in der ersehnten Zahl da. Merkel und die Koalition haben zwei Grundentscheidungen getroffen, für die sie von einigen nun kritisiert werden: Erstens kein Gegeneinander in Europa. Und zweitens keine Notzulassungen, sondern eine ordentlich Prüfung aller Vakzine. Wer nachdenkt, was die Wirkung wäre, hätte man das anders entschieden, wird in beiden Punkten zustimmen. Jetzt ein Impfstoffkrieg in Europa wäre das Letzte, ebenso, wenn es Misstrauen in die Qualität der Vakzine gäbe. Mögen andere das anders machen – dieser Kurs ist richtig. Was bleibt, ist der berechtigte Vorwurf, nicht genug Druck auf die behäbige EU-Bürokratie ausgeübt zu haben. Das aber rechtfertigt nicht die zum Teil maßlosen persönlichen Angriffe gegen die Kanzlerin. Geführt werden sie außer von der AfD und Corona-Leugnern besonders von einer Boulevardzeitung, die neuerdings großen Spaß daran zu haben scheint, jedwede Politik zu zerschießen. „Alles falsch“, das ist ein einfacher Standpunkt, wenn man selbst keine schwierigen Entscheidungen treffen muss. Und da es viele Lockdown-Geschädigte gibt, stößt so etwas durchaus auf Widerhall. Aber was steht am Ende, wenn man alle demokratischen Entscheidungen und ihre Träger kaputt geschrieben hat? Eine Krisenregierung aus Attila Hildmann und „Bild“-Chef Julian Reichelt? Lieber nicht.