Warum Alice Schwarzer irrt : Offener Brief an Scholz zur Ukraine: Ein Dokument moralischer Erbärmlichkeit

Meinung Alice Schwarzer, Ranga Yogeshwar, Reinhard Mey - die List der Unterzeichner eines offenen Briefes an Olaf Scholz ist lang. Sie wenden sich gegen die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine und warnen vor einem dritten Weltkrieg. Aber sie liegen falsch.

Selten war die Bewertung eines Krieges so klar: Russland ist der Aggressor, die Ukraine darf und muss sich wehren. Trotzdem gibt es in Deutschland eine heftige Debatte über die Frage von Waffenlieferungen. Dass die AfD dagegen ist, überrascht nicht. Putin repräsentiert ihren Traumstaat: autoritär, nationalistisch, fremdenfeindlich und homophob. Die Ablehnung der Linken ist weniger logisch. Obwohl Russland klar imperialistisch und kapitalitistisch ist, fordert man Zurückhaltung, angeblich um des Friedens willen. Das war nicht immer so. In den 1980er Jahren gab es etwa eine Kampagne „Waffen für El Salvador“. Der Unterschied: Damals ging es gegen den „US-Imperialismus“.

Den offenen Brief von 28 Intellektuellen, den Emma-Herausgeberin Alice Schwarzer veröffentlicht hat, prägt hingegen nicht Ideologie, sondern – schlichte Angst. Die Lieferung schwerer Waffen könne Russland zum „Vorwand“ für eine Eskalation dienen. Es bestehe die Gefahr eines dritten Weltkrieges. Und noch ein Element gibt es in diesem Text: Die paternalistische Bevormundung des überfallenen Landes, das man vor eigenen Opfern schützen will. „Sie können diesen Kampf nicht gewinnen, auch wenn ihnen das die Amerikaner immer wieder suggerieren“, sagt der Mitunterzeichner und Schauspieler Edgar Selge wissend. Auch er mit einer gehörigen Portion Antiamerikanismus.

Leichte Waffen und humanitäre Hilfe (Verbandszeug?) wollen die Unterzeichner der Ukraine wohl geben. Nach der Logik des Briefes also nur Waffen, die Putin nicht weiter reizen und seinen Vormarsch nicht stoppen. Von deutschen Intellektuellen hat es schon lange kein Dokument von solcher moralischen Erbärmlichkeit gegeben. Mit dieser Haltung wäre der Zweite Weltkrieg schnell entschieden gewesen: Sofort nach Hitlers Überfall auf Polen. Es hätte keinen Kriegseintritt Frankreichs und Englands gegeben, Nazi-Deutschland hätte gewonnen, und Schwarzer und Co. würden noch heute mit „Sieg Heil“ grüßen müssen. Der Philosoph Jürgen Habermas warnt vor einer „emotionalen“ Reaktion, fordert Ruhe und Augenmaß. Das allerdings ist richtig. Die Gefahr einer Eskalation ist nicht zu leugnen, und die Politik muss sich jeden Schritt gut überlegen. Aber erstens hat es allein Putin in der Hand, ob er Atomwaffen einsetzt, und zweitens stellt sich die Frage, was man für diese Vorsicht alles zu akzeptieren bereit ist. Russische Mordtaten wie in Butscha offenbar bereits jetzt. Aber auch die Auslöschung der gesamten ukrainischen Nation, was erklärtes Kriegsziel Putins ist? Und was macht man dann bei einen Angriff auf Moldau, das Baltikum oder Polen? Wo ist die Grenze der Zurückhaltung, wann beginnt man, die Herausforderung anzunehmen? Rainer Werner Fassbinder hat einen seiner Filme einmal „Angst essen Seele auf“ betitelt. Hier raten bisher achtbare Autoren und Wissenschaftler schon bei der ersten ernsthaften Bedrohung seit Ende des Zweiten Weltkrieges dazu, sich zu verkriechen. Man wird ihre Beiträge nicht mehr unbefangen lesen können, wenn, so der Himmel will, die Ukraine den Krieg gewonnen hat. Und wenn sie verliert, erst recht nicht.